L’Athletic Vilatorrada sotmet el Monistrol i segueix entre els favorits

Segon partit a la Tercera Divisió Nacional i segona victòria del Futsal Athletic Vilatorrada. Els santjoanencs es van imposar en el primer derbi bagenc de l’exercici al Restaurant La Barca FS Monistrol (7 a 5) i es consoliden entre els millors equips de l’inici de la competició al grup 2n. A hores d’ara, l’equip entrenat per Daniel López Borjas ocupa el segon lloc i és un dels quatre conjunts que han sumat els sis punts en joc.

Els monistrolencs van adquirir avantatge a l’electrònic al pavelló de Sant Joan gràcies a un gol de Francesc Rubio (min 4). La reacció dels amfitrions va propiciar una remuntada que van materialitzar Martí Tantiñà i Redoan Drissi (minuts 8 i 9) . A més, l’autor del gol de l’empat va ampliar, tot seguit, la diferència dels locals (min 11) i Roger Torras va marcar el 4 a 1 (min 15). Abans del descans, el porter santjoanenc Édgar López (min 20) va neutralitzar la segona anotació de Francesc Rubio (5-2).

A la represa, dos gols seguits de Miquel Martínez (minuts 24 i 25) van reduir l’avantatge dels santjoanencs a la mínima expressió (5 a 4). De seguida, però, Gerard Roca va tornar a ampliar el marge (min 26). La tenacitat dels jugadors de Juan Carlos Jáuregui els va permetre optar a puntuar quan Ibai Torné va concretar el 6 a 5 dos minuts abans del final. Tot seguit, el veterà ala Drissi va sentenciar la victòria local.

Els altres dos equips de les nostres comarques que militen a la categoria van perdre. El CFS Esparreguera va cedir per la mínima contra l’ENFAF Construccions Modernes Andorra (4 a 5l. Els amfitrions van neutralitzar el 0 a 3 advers que figurava al marcador al minut 29 amb tres gols en tres minuts de Cristian Gonçalves (en pròpia porteria), Raúl Muñoz i Joan Roy, però Arnau Rodríguez (min 33) i Aaron Guirao (min 39) van determinar el triomf dels andorrans. Per la seva banda, l’Esmebages CEFS Santpedor va encaixar una golejada inapel.lable (5 a 0) a la pista de Les Corts. Ni monistrolencs, ni esparreguerins, ni santpedorencs no han puntuat.