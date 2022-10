Una medalla de plata i dues de bronze és el resultat dels judokes del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès en els Campionats de Catalunya sènior que van tenir lloc a Barcelona.

Així, en la categoria de menys de 48 kg., Noelia Jardo (Esport7) es va endur la medalla de plata. Les terceres posicions i, per tant, un lloc de podi, van ser per a Martin Stoylov (Judo Moià), en menys de 66 quilos, i per a Íngrid Domínguez, també del conjunt moianès, que va obtenir la medalla en la categoria de menys de 57 quilos.

A part d’aquests participants, Edu Encinas (Judo Moià, en menys de 73 quilos) i Cai Castany (Esport7, en menys de 90), van estar també a punt de pujar al podi, però van caure derrotats en el combat pel bronze. També van participar Marc Escribà, Ariadna Álvarez i Alberto Anunciata.