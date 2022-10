El sènior femení de la Balconada torna a bategar

L’inici de la competició al grup 2n de la Segona Divisió Femenina va permetre a la UE la Balconada recuperar la formació sènior femenina de l’entitat, un conjunt que va desaparèixer fa una mica més d’una dècada. Tal com havia manifestat en reiterades ocasions el president del club del populós barri manresà, Albert García, una vegada s’instal·lés la gespa artificial Municipal de la Balconada, es recuperaria l’equip sènior femení. Dit i fet. Les manresanes van encaixar una golejada en la seva estrena competitiva contra el FC Pirineus de la Seu d’Urgell (0 a 8), però el primer pas per tornar a recuperar l’equip ja està fet i s’espera que sigui per a molt temps, en record de les èpoques passades, no tan allunyades i reeixides.

En un curs que ha de servir per consolidar el projecte, les amfitriones van aturar els embats ofensius de les urgellenques durant 25 minuts, però al descans ja cedien amb relativa contundència (0 a 3). A la represa, l’equip dirigit per Jordi Pujol va arrodonir la golejada contra la formació entrenada per Carlos Martínez, amb Beatriz de Oleza com a màxima golejadora, amb un hat-trick. El FC Montmajor de Marc Canturri, conjunt que recentment va commemorar el desè aniversari del futbol femení contemporani a la població berguedana, va debutar a la lliga amb un valuós empat al feu de la UD Can Trias de Terrassa (1 a 1). Aquest va ser el mateix resultat que va aconseguir el CF Capellades al terreny de joc del CFB Montcada. D’altra banda, el duel entre el FC Pirinaica i el CE Navàs va finalitzar amb el marcador inicial (0-0). Per últim, es va ajornar el partit que havia d’enfrontar el CE Moià i la UE Calaf. Pel que fa al grup 6è, el Castellterçol va signar una golejada d’escàndol contra el CD Borgonyà (16 a 0). Segon triomf del CE Berga El Club Esportiu Berga i el CF Solsona van segellar la seva segona i primera victòria, respectivament, en aquesta temporada en el decurs de la quarta jornada del grup 2n de la Primera Divisió Femenina. En un matx molt competit i ple d’alternatives, les blanc-i-vermelles es van imposar al feu de l’AE Cornellà de Terri (3 a 4). Ona Rodríguez va donar avantatge a les visitants (min 8) i Nerea Rodríguez va neutralitzar (min 17) la ràpida remuntada de les amfitriones (2 a 2). Ja a la represa, els gols de Talia Soto (min 69) i Ona Rodríguez (min 70) van sentenciar el triomf de les berguedanes que, a hores d’ara, ocupen el vuitè lloc a la classificació. Al feu de la Fundació Terrassa FC B, els gols de les escapulades Anna Vilaseca (min 30), Núria Riu (min 68) i Jùlia Haro (min 86) van determinar la meritòria victòria del CF Solsona (1 a 3). Per la seva banda, el Club Gimnàstic de Manresa va cedir al camp del CD Can Parellada la tercera derrota consecutiva ( 2 a 1). Al grup 1r, el CE Òdena també va aconseguir el primer triomf de l’exercici contra el FC Sant Quirze (3 a 2). Dues anotacions de la golejadora Mariona Marsal (minuts 51 i 76) i una de Nerea González (min 4) van determinar la victòria de les anoienques davant del conjunt vallesà. D’altra banda, el CF Martorell va sumar un valuós empat al feu de la barcelonina UD Parc (3 a 3).