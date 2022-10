El Baxi Manresa ha comunicat a dos quarts de set de la tarda de dissabte, dues hores i quart abans del partit que ha de disputar contra el Barça al Congost, que el pivot californià Justin Hamilton es desvincula del club després d'haver-hi disputat només cinc partits oficials. En un curt comunicat, el Baxi explica que "el pivot americà amb passaport croat Justin Hamilton ja no forma part del Baxi Manresa. Club i jugador han arribat a un acord per acabar la seva relació contractual a petició del jugador, que ha al·legat problemes personals".

Afegeix que "Hamilton va arribar al Baxi Manresa el 14 d'agost per ser una de les peces importants de l'equip. El club li desitja sort en el seu futur".

La nota no revela els motius concrets de la marxa del jugador, que ja no va actuar dimarts en el partit de la Lliga de Campions contra el VEF Riga. Hamilton, fitxat com a estrella després de cinc anys a la lliga xinesa, havia de ser la clau de volta del joc interior manresà. Caldrà veure com es reforça ara el Baxi després d'aquesta baixa.