El Baxi Manresa té avui un d’aquells partits en què el tòpic diu que té molt a guanyar i poc a perdre, tot i que tampoc no és ben bé així. La lògica indicaria que el Barça ha de guanyar avui al Congost per potencial, i més contra un rival que tornarà a tenir les baixes de Justin Hamilton, pels motius personals encara no explicats, de Babatunde Olumuyiwa i de Guillem Jou. Per la manera com es caigui, si és que es cau, és important. Una cosa seria posar en problemes un rival dels grans i mostrar un bon joc i l’altra, fer-ho amb les sensacions de la derrota a casa contra un altre adversari de cartell com el Lenovo Tenerife. Aquesta serà la competitivitat que haurà de practicar avui el Manresa contra un conjunt blaugrana que té el partit de lliga entre el clàssic que va guanyar dijous al Madrid (75-73) i els dos més d’Eurolliga de la setmana vinent, a Munic i Kaunas.

Pel que fa al Baxi, segueix l’enigma sobre el cas Hamilton, i encara més després que ahir no hi hagués roda de premsa de l’entrenador, Pedro Martínez. El que sembla clar és que el californià no jugarà, com ja va passar dimarts davant del VEF Riga, i que Vaulet haurà d’exercir més de quatre que de tres. El joc interior estarà molt descompensat, tot i que és probable que els problemes de quota facin que el Barça hagi de descartar un dels seus homes alts. La setmana passada, a Fuenlabrada, ho va fer amb Mike Tobey. Les baixes per lesió de Mirotic i Sergi Martínez provoca que només hi hagi dos jugadors de quota al primer equip, Abrines i Paulí. Per això, Jasikevicius ha d’introduir a la convocatòria els joves Caicedo i Nnaji, amb l’afegit que aquest últim es va torçar el peu en el clàssic, té un esquinç de grau 1-2 i la seva presència per a avui és dubtosa. Caldrà veure si el Barça el posa a la llista de convocats, ni que no jugui, o convoca algun altre jove del filial, com podria ser l’escorta mexicà Gael Bonilla.

Ahir, en la prèvia del partit, un exblaugrana com Brancou Badio afirmava que «jugar contra equips grans com el Barça és una motivació per a tot el grup. Sortirem a competir amb tot i a jugar el millor possible». Per la seva banda, Marcus Lee defensava que «tots els partits es poden guanyar i perdre. La clau és fer el que toca fer bé, mantenir-nos concentrats, aportar energia i jugar el nostre partit». Sobre les seves actuacions, és del parer que «m’estic adaptant bé».