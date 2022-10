Manresa recupera demà la seva cursa de 10 km després de dos anys d’absència per la pandèmia i ho fa per la porta gran. Per quart cop, la prova serà Campionat de Catalunya de la distància i, a més, estrenarà circuit. El nou traçat, homologat per la Federació Espanyola d’Atletisme, és més pla i amb rectes més llargues per buscar una millor marca. La cursa gran arrencarà a les 10 del matí des de davant del Casino i es podrà seguir, també, a través de streaming.

Els organitzadors esperen una alta afluència de públic i de participants perquè, a més, s’esperen bones temperatures, no com la pluja que va sacsejar la cursa en l’última ocasió, el 2019. Abans, a les 9.30 hores, hauran arrencat les curses de promoció i, mitja hora més tard, de manera simultània, les de 5 i 10 km. L’Ajuntament de Manresa ha informat de les afectacions de trànsit. Entre les 9.45 i les 11 es tallarà el trànsit a vies importants de la ciutat, com el passeig de Pere III, el carrer Guimerà, la carretera de Vic, el carrer Sallent, les tres muralles, el passeig del Riu i la carretera de Cardona. Aquest fet també provocarà canvis, durant aquesta estona, en el transport urbà. Badia i Soler, favorits En l’apartat competitiu, Xavier Badia, del Xafatolls, i la santjoanenca Meritxell Soler, de l’Avinent Manresa, apareixen com a favorits a la victòria. Badia és el campió d’Espanya de 5.000 metres en ruta. Tindrà com a oponents l’atleta del CAM Abel Casalí, Xavier Tomasa, de l’Ironwill Barcelona, i Pol Guillén, vuit cops guanyador a Manresa i encara amb un bon nivell als 45 anys. En la categoria femenina, Soler tindrà com a oposició la seva companya d’equip Mercè Guerra, Laia Casajoana, de l’Hospitalet, i Laura Rodríguez, de l’AA Catalunya. La cursa dels 5 km tindrà un cartell ple de bons atletes de casa, com Miquel Cruz i Yassin L’Aziri (Avinent) i Gonçalo Sousa (JA Berga). El tret de sortida l’efectuarà el vuitè del món en els cent quilòmetres, el manresà Manel Deli.