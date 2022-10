Derrota del Covisa Manresa FS i lideratge en solitari per a l’AE Penya Esplugues. L’interessant duel que va enfrontar els dos primers classificats, amb deu punts cadascun, del grup 3r de la Segona Divisió B al pavelló del Pujolet va finalitzar amb victòria del conjunt del Baix Llobregat (2 a 4).

L’inusual plantejament del partit efectuat pel tècnic de l’AE Penya Esplugues, Eduardo García Belda, i les puntuals però greus errades defensives dels amfitrions van ser fonamentals en els desenvolupament de l’enfrontament. Des dels primers minuts, els espluguins van maldar per dotar el matx d’un ritme de joc lentíssim, molt adequat per a la resistència física dels seus veterans jugadors de referència. Fins i tot, els del Baix Llobregat van optar per jugar amb porter jugador, una possibilitat ideada per afavorir hipotètiques remuntades de marcadors adversos, en diverses fases del primer període, com a estri per perllongar les seves inacabables possessions.

En aquest singular context, la característica pressió a la pista de l’oponent dels blanc-i-vermells va ser del tot inefectiva i els de Borja Burgos només van generar una ocasió de gol, una rematada que el pal va repel·lir. En contraposició, un servei diagonal en profunditat va habilitar Luis de Juan, lliure de marca, per avançar els visitants a l’electrònic amb una magnífica volea (min 10) i Fontecha, cinc minuts després, va ampliar l’avantatge de l’AE Penya Esplugues amb un xut des de l’exterior.

A la represa, la pressió dels amfitrions va generar dubtes en el seu oponent i Asis, de penal, va deixar la diferència en la mínima expressió (min 31). El Covisa Manresa va prémer l’accelerador ofensiu, però quan l’empat semblava a l’abast, una pilota perduda va habilitar David Alba (min 33) per dictar sentència (1 a 3).