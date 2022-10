Els incidents que van tenir lloc dissabte al camp de la Devesa de Navàs entre el conjunt local i el Racing Vallbona,en partit de Segona Catalana de futbol, passaran a ser investigats pels Mossos d’Esquadra, en el marc d’un programa de col·laboració que hi ha entre l’organisme català i la policia autonòmica. Les imatges registrades per Canal N-Televisió de Navàs, algunes de les quals es poden veure en aquestes pàgines, han estat adjuntades en l’informe que s’ha fet arribar als Mossos d’Esquadra, que hauran d’investigar si hi ha motius per sancionar les persones que hi van intervenir.

En la gravació, que és de tot el partit, es pot veure com el final del duel va arribar sense problemes entre els jugadors, que es van saludar cordialment. Tant l’àrbitre, com l’informador arbitral van entrar al vestidor i no havia passat res, motiu pel qual no fan constar cap incident en l’acta. Va ser llavors quan, segons les imatges, que podeu veure al lloc web de Regió7, comença a haver-hi cops de puny originat a la zona on hi havia uns quants aficionats del Racing Vallbona. En aquesta pàgina se’n poden veure un vestit de blanc amb una camiseta de Puma i un altre amb una samarreta del Barça i un xandall vermell a sobre. N’hi ha un tercer amb un jersei a ratlles verdes i negres.

Alguns aficionats del Navàs es van creuar amb ells i es van iniciar una sèrie de cops que van finalitzar amb ferides de caràcter lleu d’algun seguidor de casa. La ràpida aparició de la Policia Local, que hi va arribar en pocs minuts i que va evacuar aquestes persones, va tallar de soca-rel més incidents.

Procediments dissuassius

L’endemà dels fets, el president del Navàs, Josep Carol, explicava ahir a Regió7 que "m’agradaria deixar clar que no va ser una batalla campal, com s’ha escrit en alguns titulars avui. No va ser un enfrontament entre les dues aficions, sinó que van ser tres persones de l’equip visitant que van provocar i la gent de Navàs va anar a separar i va rebre". Carol opina que "estem en un grup amb equips de Barcelona, que creuen que quan venen aquí tenen llibertat per fer el que vulguin. Va passar en el primer partit contra el Sant Genís i ahir encara més". Regió7 es va intentar posar en contacte amb el Racing Vallbona perquè donés la seva versió, però no hi va haver resposta de ningú del club.

Carol explica que "vam fer una reunió a principi de temporada amb el delegat federatiu, l’Esteve Olivella, per prendre mesures. Potser ara s’hauran d’incrementar i que siguin no tan reactives, com respondre a fets, sinó dissuasòries i impedir així que la cosa s’esveri".

Els Mossos han de controlar-ho

Per la seva banda, Olivella va recordar a aquest diari la campanya "Jo jugo Net" de col·laboració entre Mossos i federació. "En casos com aquest, remetem totes les proves que l’àrbitre no ha pogut incloure a l’acta" a la policia autonòmica "i aquesta ha d’investigar si s’ha de sancionar algú". En aquest sentit, "aquestes penalitzacions anirien més adreçades a les persones responsables i no pas als clubs, ja que és molt complicat per ells controlar comportaments aïllats". Les entitats només serien sancionades «en cas que es comprovés que no s’han pres les mesures adequades per impedir problemes».

Olivella no és de l’opinió que els equips de Barcelona hagin de portar més problemes, perquè seria "prejutjar-los i estigmatitzar-los". Això sí, demana col·laboració a tots els clubs per "controlar el que pugui passar i actuar amb prevenció". En aquest sentit, es tornarà a reunir aquesta setmana amb el president navassenc i amb el regidor d’Esports, Carles Estrada, per trobar formes per millorar la seguretat de cara al futur i oferir més seguretat en els partits.