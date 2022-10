El Monbus-CB Igualada va acusar uns cinc primers minuts que van fer desaparèixer les seves opcions de victòria a la pista del Pajarraco CB Santfeliuenc, un dels favorits per guanyar la lliga i pujar de categoria (78-61).

Els locals van entrar amb molta actitud i encert al partit i, amb un minut i mig jugat, van aconseguir un parcial de 14-0 que va forçar l’entrenador visitant a demanar un temps mort per parar la sagnia. Tot i això, el primer quart va ser dominat per un Santfeliuenc que no va abaixar el ritme i va tancar el període amb un còmode 22-10.

Els igualadins van entrar al segon quart amb una millora substancial en defensa i van aconseguir mantenir el desavantatge i no caure més enllà dels 12 punts, fet que deixava el partit obert en marxar als vestidors amb 46-33.

El tercer període va seguir el ritme del segon i els visitants van continuar practicant un partit molt seriós i intens en defensa i van aconseguir retallar la diferència, a estones, al voltant dels 7 punts, tot i que el quart es va tancar amb un marge de 10 punts favorable als interessos locals.

El quart període va ser marcat per algun desencert en atac dels visitants, aquest fet va permetre als locals tancar el resultat i endur-se un partit que l’Igualada va competir durant 30 minuts, però no va ser suficient.