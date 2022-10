L’escenari era immillorable per sumar la segona victòria en tres jornades. El FC Pirinaica jugava amb un jugador més des del minut 15 del primer acte i gaudia de dos gols d’avantatge a l’inici de la represa, però no va saber gestionar la situació i va cedir unes doloroses taules contra el CCD Turó de la Peira (2 a 2).

Els vermells van afrontar el duel amb l’estructura d’equip habitual en aquestes primeres jornades (5-4-1), però no van trobar el ritme de joc adequat en tota la confrontació i, per tant, es van sentir incòmodes sobre la gespa del Municipal de Mion-Puigberenguer. Malgrat aquest context no del tot favorable, un servei en profunditat envers Felipe Guerrero Pipe va habilitar el davanter vermell per generar una ocasió i Edward Rabell el va aturar amb una falta mereixedora de l’expulsió (min 15). La iniciativa ofensiva va correspondre des d’aleshores al FC Pirinaica, però les ocasions de gol favorables als manresans no van sovintejar, només les accions de perill. Aquesta tònica la va trencar Jesús Peñarrubia. El mitja punta va culminar una incursió com a extrem esquerre amb una enverinada centrada rasa que va permetre Felipe Guerrero Pipe engaltar una gardela a gol des del punt de penal (min 40). L’escenari encara va millorar a l’inici de la represa. Felipe Guerrero Pipe va palesar el seu increïble estat de forma i va aprofitar una jugada embolicada a l’àrea visitant per situar el 2 a 0 a l’electrònic (min 47). Marcel Bellido va estar a punt de sentenciar el duel amb una canonada (min 60). Malauradament, en el darrer tram, els amfitrions no van saber gestionar l’avantatge i els barcelonins van empatar, de penal, quan faltaven quatre minuts per al final.