El pilot surienc Josep Garcia va aconseguir dues victòries aquest cap de setmana a la prova de Zschopau, a Alemanya, que tancava el Mundial d’enduro. En la primera, va treure 43 segons de diferència al britànic Brad Freeman i, en la segona, només el va avantatjar en 15.

Un cop tancat el campionat, Garcia ha estat segon en EnduroGP amb 195, només superat per l’italià Andrea Verona, campió amb 219. En aquesta classificació ha aconseguit 15 punts sobre l’australià Wil Ruprecht, però, curiosament, aquest l’ha guanyat en Enduro 2 per 9 punts de marge, derivats de la curiosa combinació matemàtica propiciada per l’absència de Garcia a Portugal per lesió.

Per la seva banda, Mireia Badia va ser tercera i segona a Alemanya i confirma el seu subcampionat mundial, darrere de la invencible britànica Jane Daniels.