La UD San Mauro no va poder puntuar per segona jornada consecutiva a domicili i va cedir al terreny de joc de l’Atlètic Lleida (1 a 0). Els de Santa Margarida de Montbui van competir amb un dels favorits per accedir a la Fase per a l’Ascens durant el primer període (0 a 0), però van encaixar el gol decisiu a l’inici de la represa. Malauradament, els mauristes no van poder reequilibrar el marcador tot i maldar per aconseguir-ho.