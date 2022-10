El Grup Via CB Artés va aconseguir sumar la seva segona victòria de la temporada en imposar-se a un Vedruna Gràcia (62-44) que arribava a la població bagenca invicte i amb una mitjana de més de 70 punts per partit, que els locals van saber reduir per imposar-se.

A la primera meitat els artesencs van dominar el joc defensiu i es van valer d’aquesta superioritat per imposar un ritme ofensiu molt elevat i caracteritzat pel joc ràpid, fet que va permetre que anotés sense dificultats i va deixar sense resposta un Vedruna Gràcia que va veure com només va poder anotar 4 punts en tot el segon quart. Els dos equips van marxar als vestidors amb un resultat de 34-19 favorable als locals. Durant la segona meitat, els del Bages van seguir mantenint un excel·lent nivell defensiu, però no van trobar tantes facilitats per anotar, cosa que va mantenir les distàncies fins al final del partit. Els artesencs jugaran la jornada següent a casa del CB Mollerussa amb l’objectiu de guanyar fora de casa.