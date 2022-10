L'Ajuntament de Navàs ha denunciat la baralla entre una cinquantena d'aficionats que va produir-se aquest dissabte després del partit entre el CE Navàs i el Racing Vallbona a la Federació Catalana de Futbol. El consistori es reunirà amb l'entitat properament per prevenir situacions similars, que "no són casuals", segons han explicat en un comunicat.

L'Ajuntament condemna l'agressió que va ser iniciada per tres aficionats de l'equip rival i assegura que s'ha posat a disposició de la federació, el club i les persones agredides per evitar que es repeteixi una situació similar. Així mateix, considera que no va tractar-se "d'una batall campal tumultuària entre les dues aficions, sinó la provocació de tres aficionats rivals".

El consistori destaca que situacions com aquesta, "no són casuals", ja que des de l'inici de temporada, jugadors i familiars del CE Navàs "han rebut amenaces i coaccions verbals en els camps que han visitat". En aquest sentit, també destaquen que en el primer partit de lliga a casa, contra el Sant Genís Penitents, "l’afició rival es va comportar de forma incívica deixant la graderia plena de brutícia".

La baralla de dissabte

El partit va acabar amb una baralla entre les aficions, amb agressions a alguns jugadors i més de 50 aficionats amb empentes i cops de puny sobre el terreny de joc i en l'entorn dels vestidors. Els incidents van tenir lloc tot just l'àrbitre va xiular el final del partit, que havia acabat amb empat a un gol després que els navassencs transformessin un gol de falta els últims instants del matx.

Segons testimonis presents al partit, un grup de seguidors de l'equip visitant va entrar al terreny de joc tot just l'àrbitre havia xiulat el final i haurien iniciat una agressió a jugadors de l'equip local que va tenir resposta per part del públic navassenc. Hi va haver una estona relativament llarga d'agressions fins que van arribar al camp agents de la Policia Local primer, i dels Mossos d'Esquadra (una furgoneta amb diversos agents) tot seguit. Entre les persones agredides hi ha un seguidor del Navàs que ha hagut de ser atès a l'hospital per cops a la mandíbula i al cap. També un dels principals incitadors de l'agressió, un seguidor visitant, que va quedar estès a terra i va ser colpejat per diversos aficionats.