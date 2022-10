Manresa recobra el pols de les curses al carrer amb mig miler d’atletes

«He sortit a lluitar contra el rellotge i intentar fer una marca de 34 minuts justos», va explicar Soler al final d’una matinal que es va iniciar amb la cursa de promoció per a nens i nenes fins a 14 anys (33 corredors) i va continuar amb la prova gran, on es van aplegar els atletes que van disputar els 10 km (402) i els que van fer la meitat del circuit (84). Sense desmerèixer les rivals, Soler se sabia superior i va agafar la davantera des del primer moment i va finalitzar en un temps pràcticament calcat al desitjat: 34.05.

«Em volia provar, saber on soc a aquestes altures de la temporada, només fa sis setmanes que m’entreno després de les vacances, i estic satisfeta amb el registre», va declarar la fondista de l’Avinent Manresa i Puma que té una millor marca de 32.30 en 10 km en asfalt. Just set dies després de completar en una bona tretzena posició la prova urbana de 20 km de París, i el diumenge abans d’intentar revalidar el triomf a la Cursa dels Bombers als carrers de Barcelona, la vigent campiona estatal de la mitja marató va comprovar l’exigència del nou circuit penjant-se la medalla d’or.

«Quan ja portes vuit quilòmetres i has d’enfilar cap a la carretera Cardona des del Congost, les cames ho noten», reconeixia la fondista de Sant Joan de Vilatorrada, que, després de les tres curses consecutives, tindrà un període per intensificar els entrenaments. Tot i que la data encara és llunyana en el temps, la preparació de Soler s’enfoca en el debut a la marató, que tindrà lloc el 19 de febrer a Sevilla. Assolir una marca que li permeti aspirar a ser olímpica el 2024 a París és ara per ara el punt d’arribada de l’esforç que està esmerçant la bagenca, oimés tenint en compte que el Mundial de Mitja Marató previst per al mes vinent es va suspendre definitivament ja fa uns mesos a causa de les restriccions que imposa la Xina a causa de la pandèmia de covid.

La destacada atleta bagenca va entrar a meta amb un minut i mig de marge sobre Laia Casajoana, de l’Hospitalet, i Laura Rodríguez, de l’AA Catalunya, que es van jugar les altres dues places del podi en un emocionant esprint final.

El fenomen de les curses populars va esclatar al final del segle passat i en els darrers anys s’ha eixamplat amb l’auge de les proves de muntanya. Manresa va recuperar ahir el seu lloc en el mapa després de dues temporades d’absència del calendari a causa de la pandèmia i més de mig miler de persones van córrer per la ciutat tot i la competència de proves que hi havia arreu del país. Enguany, a més, les curses de 10 km atorgaven els títols catalans de la disciplina.

Un circuit homologat per la federació espanyola que ja té els primers rècords en els 34.05 de Soler i el registre de 30.50 de Xavier Badia, que va dominar la categoria masculina davant de Pol Espinosa, del CN Banyoles, i Pau Noguera, un triatleta que no comptava per al campionat català. El bronze se’l va adjudicar el quart classificat, el lleidatà Abdelhakim Hamid Kalakhy.

Satisfet pel triomf en la primera cursa de la temporada, Badia va dir que, «a l’inici, els de la cursa de 5 km han marcat el ritme, i després jo he pogut mantenir-me al capdavant i arribar primer». El targarí se centrarà a partir d’ara en la temporada de cros, tant en l’àmbit català com estatal. «A veure si puc entrar a l’equip de l’Europeu», va afegir, conscient que tindrà molta competència. La seva temporada, de moment, va començar amb un títol català.

En la cursa de 5 km va triomfar Gonçalo Sousa davant de dos atletes locals, Miquel Cruz i Nil Frias. En l’apartat femení, l’atleta de l’Avinent Olivia López va ser segona, superada només per l’osonenca Paula Bautista.

Per la seva part, el campionat va repartir també medalles per als atletes màsters. De l’Avinent van destacar Xavier Rodríguez, campió en M35 amb 32.35; Òscar Serra, tercer en la mateixa categoria amb 33.56; Manel Sánchez, segon en M40 amb 34.09; Pol Guillèn, campió en M45 amb 32.37; Sancho Ayala, primer en M50 amb 33.57; i Manela Martínez, segona en F60, amb 52.25.

Mercè Rosich: «Hem de fer que Manresa llueixi acollint proves»

Mercè Rosich presideix des del mes de març passat la Federació Catalana d’Atletisme –és la primera dona que ocupa el càrrec– i ahir era una manresana satisfeta assistint al retrobament de la seva ciutat amb la cursa popular ajornada durant dos anys per la pandèmia. «Em sento molt feliç», va afirmar la dirigent, i va afegir que «el nou circuit ha agradat, és força ràpid, té pujades i baixades... es mantindrà en les properes edicions».

La d’ahir també va ser una nova ocasió per exhibir la capacitat del Club Atlètic Manresa com a amfitrió de competicions esportives, i Rosich va manifestar el desig de treballar perquè la ciutat pugui acollir proves tant a l’estadi del Congost com a fora. «Hem de fer que Manresa llueixi», va afirmar Rosich, que a l’abril ja va assistir com a presidenta a la jornada de la lliga estatal femenina que es va celebrar per segon any consecutiu a les instal·lacions del club.

Per la seva part, el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Antoni Massegú, va valorar la feina de l’organització i dels voluntaris i va posar en relleu que «a la ciutat es fan moltes coses perquè hi ha les entitats al darrere, la tasca de l’Ajuntament és donar el seu suport». L’endemà que el passeig de Pere III acollís la jornada d’esport inclusiu, amb una quinzena d’estands d’entitats i diverses activitats per al públic, Massegú va incidir en la voluntat municipal de potenciar la pràctica esportiva i la celebració de competicions, com el cros escolar que tindrà lloc el proper 6 de novembre i la cursa de ciclocròs prevista per al 4 de desembre.

«Fer esport és fer salut i per això l’esport de carrer és fonamental», va apuntar el regidor. I va posar l’exemple dels elements per practicar la cal·listènia que l’Ajuntament va instal·lar al barri de la Font dels Capellans arran de la petició d’un grup de joves. Després de la pandèmia, ressorgeix la voluntat de molts ciutadans per fer esport a l’aire lliure.