El Nou Bàsquet Olesa es va imposar al Bàsquet Molins (53-62) en un partit marcat per la igualtat d’ambdós equips que es va resoldre als últims minuts.

La primera part va estar molt igualada des de l’inici, i tot i que els olesans tendien a anar sempre davant en el marcador, no aconseguien rendes superiors als 10 punts que els servissin per escapar-se. Al tercer quart, els locals van retallar distàncies i es van arribar a posar davant, tancant el període amb un resultat de 45-43 favorable al Molins. Al darrer quart del partit, el Nou Bàsquet Olesa va ofegar el joc de l’equip local, que no va anotar en els últims quatre minuts, i gràcies a l’encert exterior i als tirs lliures, van aconseguir endur-se una victòria molt important que els manté a la part alta de la classificació.