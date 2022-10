El Navàs va empatar a l’últim moment (1-1) davant d’un Racing Vallbona que, malgrat anar davant en el marcador durant la gran part del partit, no es va poder imposar en el joc i va deixar escapar un punt.

El duel, que va ser molt intens al llarg del partit, es va posar de cara per als barcelonins, que es van avançar mitjançant Mohamed Traoré al minut 21. Els navassencs, però, no es van rendir i van anar a la cerca de l’empat davant d’un rival fort que també va tenir ocasions durant el partit.

La segona meitat va seguir sent molt igualada i especialment dura, sobretot els últims minuts, quan els bagencs intentaven esgarrapar un punt. I el treball va donar els seus fruits en un llançament de falta executat per Marc Serra que va aprofitar un error de la barrera per entrar. El Vallbona va acabar amb un home menys per l’expulsió de Traoré per dues grogues consecutives, primer per falta i després per perdre temps. El Navàs suma quatre punts, com l’equip visitant, i és novè.