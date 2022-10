La Salle Manresa no va aconseguir tancar un partit que, al primer quart, se’ls va posar de cara, i va perdre a casa davant el Lluïsos de Gràcia per 63-64. Els manresans van començar molt encertats en atac i van anotar 27 punts en el primer quart, i el van tancar amb un avantatge de 10 punts. El segon període, però, als bagencs els va costar molt anotar i els percentatges en el tir dels locals va ser molt dolent, fins al punt que els visitants van aconseguir arribar a la mitja part perdent només d’un punt. La segona part va estar molt igualada i, tot i que els locals sempre van anar davant, no aconseguien distàncies substancials. Dos triples consecutius visitants els van posar davant i en els dos últims atacs els manresans no van estar encertats.