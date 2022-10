Les derrotes a casa del Bàsquet Girona (59-73 davant de l’Unicaja) i del Casademont Saragossa (83-97 davant del Baskonia) els condemnen a les dues últimes posicions de la classificació, encara sense haver sumat cap triomf, i eviten que el Baxi Manresa caigui a zona de descens.

Al migdia, els gironins van anar de més a menys i van ser derrotats clarament en un últim quart en què no van poder aturar els malaguenys, ni Tyson Carter, autor de deu punts en aquesta fase. El jugador de Mississippi, amb 20 punts, va ser el màxim anotador del seu equip. Per als locals, Quino Colom en va fer 13.

A la nit, tampoc no va tenir problemes el Baskonia de Joan Peñarroya per imposar-se a un Saragossa de Martin Schiller que no s’enlaira. Els vitorians van dominar sempre, amb un màxim avantatge de 22 punts, i van tenir en Costello i Giedraitis, amb 19 punts, els seus homes més encertats. Per als locals, Santi Yusta en va fer 22.

Abans, el Reial Madrid havia atrapat el Lenovo Tenerife al capdamunt de la classificació després de desfer-se de la Penya (96-79) amb un parcial de 27-14 en l’últim quart d’un partit fins aleshores igualat. Musa va fer 18 punts i Guy, 15 per als badalonins.

En els altres dos partits, relativa sorpresa amb la victòria de l’UCAM a València (74-75) amb un triple de McFadden a 8 segons i una pèrdua de Van Rossom tot seguit. Els 26 punts de Rivero no van ser suficients. Pustovyi en va anotar 16 per als murcians.

Finalment, el Gran Canària va ofegar el Breogán i el va deixar en pocs punts. El 53-71 va tenir en els 13 punts de Ferran Bassas la seva millor marca.