El Bàsquet Manresa júnior va tornar a l’activitat, després d’una setmana aturat, amb una convincent victòria davant d’un L’Hospitalet que acumula les mateixes victòries, però més derrotes.

El partit es va començar a trencar al final del segon quart, amb un parcial de 15-2 impulsat per una gran defensa, ben ajustada. En la resta del partit hi va haver moments de bon joc, defensa i transició. Tots els manresans van anotar, un fet que potencia la idea d’equip coral, tal com es pretén, a part de la millora individual i col·lectiva.