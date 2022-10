El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha declarat aquest dimarts en l'Audiència de Barcelona, que jutja el fitxatge presumptament fraudulent de Neymar da Silva pel Barcelona, i ha dit que l'internacional brasiler va acabar recalant en el conjunt blaugrana perquè aquest era el seu desig.

"Els jugadors van on ells volen i Neymar volia venir al Barcelona", ha sentenciat Florentino Pérez, qui ha admès que la direcció esportiva del conjunt blanc va oferir 45 milions d'euros al Santos pel futbolista el 2011.

"Vam estar interessats en ell fa deu anys o una cosa així. Però ho sé per la direcció general esportiva del Reial Madrid, no perquè jo era important en cap tipus de negociació", va precisar el dirigent del club madrileny, qui ha testificat per videoconferència.

La contraoferta del Reial Madrid

Minuts abans, l'exdirector de futbol del FC Barcelona Raúl Sanllehí havia reconegut haver arribat a un acord amb el Santos per Neymar per 45 milions més 10 en variables l'estiu de 2011.

"Ens vam donar la mà un divendres, però el dilluns ens van cridar per dir-nos que el Madrid havia ofert cinc milions més. Això no podíem acceptar-ho, perquè ja havíem tancat l'acord", ha explicat Sanllehí.

A partir d'aquí, el Barça va decidir negociar directament amb el pare i representant del jugador. El novembre de 2011 ambdues parts van signar un acord per incorporar Neymar el 2014 amb una clàusula de penalització per incompliment de contracte de 40 milions d'euros.

El 2013, el Barcelona va pactar avançar la incorporació de Neymar un any i la clàusula va augmentar a 100 milions, la qual cosa va fer inviable que el Madrid pogués escometre el fitxatge. Florentino Pérez, no obstant això, va dir no recordar si existien aquestes clàusules de penalització.

L'operació final

Finalment, el Barcelona va pagar al Santos 17,1 milions d'euros pel traspàs del futbolista i altres 7,9 milions per l'opció de compra de tres joves promeses de l'equip brasiler. A més d'altres 60 milions per diversos conceptes a N & N Consultoria Esportiva, l'empresa familiar dirigida pel pare de Neymar.

Malgrat això, el fons d'inversió DIS, que tenia el 40 % dels drets del jugador i que exerceix l'acusació particular en aquest judici, solament va percebre 6,8 milions.

En el cas conegut com 'Neymar 2', el Ministeri Fiscal sol·licita 5 anys de presó i 10 milions d'euros de multa per a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell pels delictes de corrupció en els negocis i estafa en el fitxatge de l'internacional brasiler, pel qual també demana 2 anys de presó i altres 10 milions de multa per un delicte de corrupció en els negocis.

En canvi, exonera al també expresident de l'entitat blaugrana, Josep Maria Bartomeu, vicepresident quan van ocórrer els fets, en entendre que, malgrat signar els contractes presumptament fraudulents per fitxar al davanter del Santos, entre 2011 i 2013, no va formar part activa de les negociacions.

A més de Neymar, Rosell i Bartomeu estan acusats el pare i la mare del jugador, per els qui la fiscalia demana 2 anys i 1 any de presó, respectivament, per sengles delictes de corrupció en els negocis, i l'exdirigente del Santos Odilio Rodrígues, pel qual demana tres anys de presó pel delicte d'estafa.

També estan sent jutjades per la seva participació en el cas tres persones jurídiques: el FC Barcelona, el Sants FC i N & N Consultoria Esportiva, pels quals la fiscalia sol·licita penes de multes de 8,4, 7 i 1,44 milions d'euros, respectivament.