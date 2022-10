Alèxia Putellas va tornar a fer història anit en recollir a París la segona Pilota d’Or consecutiva, va admetre que no confiava que es recordessin d’ella per culpa de l’absència de l’Eurocopa per lesió i es va emocionar quan va reconèixer que «trobo a faltar» trepitjar els terrenys de joc i viure moments com els dos partits amb rècord d’assistència que el Barça va disputar al Camp Nou. La migcampista va fer de nou una part del discurs en català per agrair el treball del club i va llançar un dard per passiva a la federació espanyola en reconèixer la gran organització de l’anglesa a l’Eurocopa.

En la gala de la 70a edició de la Pilota d’Or organitzada per France Football a París, la migcampista es va imposar a Beth Mead (Arsenal), Sam Kerr (Chelsea), Lena Oberdorf (Wolfsburg) i Aitana Bonmatí (Barça). En pujar a l’escenari, Alèxia va esmentar les seves companyes i va assegurar que «és un privilegi jugar al Barça». Tot i no guanyar la Champions, en perdre la final per 3-1 amb el Lió, i no disputar el torneig de seleccions, Alèxia, que va fer el triplet espanyol amb el Barça, va ser guardonada com a millor jugadora de la competició europea i, fa unes setmanes, la UEFA li va donar el guardó a la millor futbolista de l’any. Agraïnt en primer lloc el treball de La Masia, «que sempre ha estat al meu costat en els moments bons i el dolents», Gavi va recollir el Trofeu Kopa al millor jugador jove a mans de Ronaldo Nazario i Pedri, company seu al Barça i anterior vencedor del guardó. Gavi es va encongir d’espatlles, igual que Pedri, quan els van preguntar: «ens recordeu molt a Xavi i Iniesta ... qui és qui?». El jove de 18 anys va resoldre la qüestió assegurant que «no ens hi fixem, cadascú fa el que sap fer» i es va acomiadar amb un «Visca el Barça!». El tercer protagonista blaugrana de la nit va ser Robert Lewandowski, que va recollir el nou Trofeu Gerd Muller destinat al màxim golejador sumant les xifres del Bayern Munic i la selecció polonesa la temporada 2021-22: 57 dianes. El Manchester City que entrena el santpedorenc Josep Guardiola es va endur el Premi al Millor Club de l’Any. El director de futbol de l’entitat anglesa, Txiki Begiristain, va dir que el bagenc «és un bon noi», lloant les seves capacitats. Gavi es corona com el millor jove Tenia quatre rivals de consideració com Nuno Mendes, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga i Jamal Musiala, però el jurat va recompensar la irrupció imponent de Pedri en l’elit, al Barça i a la selecció espanyola. Benzema corona un any magnífic El davanter del Reial Madrid va culminar una temporada fantàstica (Lliga, Champions i Nations League) recollint la Pilota d’Or a mans de Zidane, que la va guanyar el 1998 i fins ara és el darrer francès del palmarès.