La selecció espanyola de futbol, en que hi juguen la berguedana Judit Pujols i la martorellenca Laia Martret, ha guanyat la Xina per 1-0 i s'ha classificat aquesta tarda pels quarts de final del Campionat del Món sub-17, que s'està jugant a l'Índia. El VAR va ser el protagonista del matx, ja que va concedir un gol a la Roja que no havia pujat al marcador i va anul·lar el posterior empat de les asiàtiques.

GRUP C - CLASSIFICACIÓ FINAL Colòmbia. 6 punts Espanya. 6 punts Mèxic. 3 punts Xina. 3 punts Quarts de final: Espanya-Japó, dissabte 22 d'octubre a les 16.30 h.



Després d'una sortida amb més empenta per part de la Xina, el conjunt espanyol va trobar el seu lloc i es va apoderar de l'esfèrica, amb Vicky López generant perill en cada cursa per la dreta. Des d'aquesta banda va arribar en el minut 26 la primera ocasió amb perill de les europees, després que Camacho enviés al pal un refús que va recollir a l'interior de l'àrea, fruit d'una aturada prèvia de la portera xinesa a Corrales. La portera va tornar a evitar el primer gol quatre minuts després, quan va enviar a córner un xut fort de la barcelonista Vicky López, que va fer una magnífica ruleta i va disparar.

Però el gol no va arribar fins el segon temps, i després de la revisió del VAR per un possible gol fantasma. Un cop de cap d'Artero després d'un servei de cantonada va colpejar al travesser i va botar prop de la línia de gol, però les protestes de les jugadores espanyoles no van aconseguir que l'àrbitra concedís l'1-0. Les càmeres, però, van revelar que la pilota havia entrat a la porteria. Animades pel gol i la tranquil·litat de veure's més a prop dels quarts de final, les espanyoles van tenir els seus millors minuts de joc, tancant la Xina a la seva àrea.

No obstant això, una falta llunyana favorable a la Xina en terreny hispà va concedir a l'equip que anava pel darrere l'oportunitat que estaven esperant per trobar l'empat, que va arribar després d'un xut de Jiaxin a falta de deu minuts pel final del partit. Un cop molt dur per Espanya, però quan ja havia situat la pilota al punt central, el VAR va avisar la jamaicana Odette Hamilton que la defensora xinesa estava avançada en el moment del cop, invalidant el gol.

De nou, la Xina va tenir l'oportunitat d'igualar el partit en el temps de descompte, malgrat que jugava amb un efectiu menys per l'expulsió de Hongpin en el minut 85. La portera Fuente va errar una passada a la seva àrea i la pilota va anar a parar a les botes d'una davantera, que no va poder culminar el gol.

El rellotge va avançar sense cap ensurt que perjudiqués les aspiracions de l'equip dirigit per Kenio Gonzalo, que dissabte iniciarà davant l'invicte Japó, en els quarts de final, el camí de la revàlida del títol mundial conquerit fa quatre anys a l'Uruguai.