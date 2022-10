Reposo i Garcia s’adjudiquen la prova de Castelltallat

Castelltallat va viure diumenge al matí una gran jornada d’atletisme de muntanya amb la celebració de la 10a edició de la prova que organitzen l’Agrupació Cultural Riubrogent i Som terra som salut, amb un centenar i mig de corredors. Els triomfs van ser per a Carles Reposo i Ariadna Garcia

Els participants van prendre la sortida al Casal per iniciar un itinerari que va incloure diferents tipus de terreny, des de pistes amples a corriols estrets i l’ascensió a alguns cims, com l’Observatori de Castelltallat, darrer gran obstacle abans de la línia de meta. Amb la serra de Castelltallat com a escenari, la cursa de 14 km també va obligar els corredors a ser tècnics a causa del fang causat per les pluges dels darrers dies.

L’esportista de Balsareny Carles Reposo va exhibir un gran nivell i va creuar en primera posició la línia d’arribada amb només 36 segons per damunt de l’hora. Un registre que li va permetre guanyar amb una diferència de més de quatre minuts sobre el segon classificat, Adrià Duarri. Per la seva part, Adrià López va ser tercer i va completar el podi, només catorze segons per darrera.

En la categoria femenina també es va registrar un clar domini de la vencedora, la navassenca Ariadna Garcia, que va completar el traçat en un temps de 1.22.43. En segon lloc, cinc minuts després, es va classificar Alba Casasayes, i tercera va ser Chloe Remy.

La prova forma part del Campionat Maqui, que té la vocació de donar a conèixer el territori. La següent cursa serà la Bell Race, a Sallent, el 27 de novembre, amb dos recorreguts de 10 i 15 km.

L’organització va tenir el suport de l’Ajuntament de Sant Mateu, Ous Coll de Sallent, Run Bike Protect, Sphere Pro, Conserves Ferrer, Agrofresc, Cervesa Grenyut, La Samarretta, Cyos Salut Manresa, Bon Àrea, So Hum Espai, Pastures de Castelltallat, SportMed i Industrial Brand Trader.