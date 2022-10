La berguedana Clàudia Sabata va tancar la temporada tal com l'havia iniciada, amb una victòria al Sobrepuny, imposant-se en la cursa del Puigsacalm, la 7a Vertikalm, que va proclamar els campions de Catalunya i va decidir la dotzena Copa Catalana de l'especialitat.

Sabata, que ha superat les lesions de les últimes temporades, va demostrar que ha recuperat el to competitiu i va treure partit de la baixa de la principal favorita, Georgina Gabarró (GE Oliana) per superar un grup de fins a set corredores que sortien amb possibilitats de títol. A més, va aconseguir un nou rècord de la cursa de la Vall d'en Bas, amb un temps de 49.56, baixant dels 50 minuts.

A Clàudia Sabata la van acompanyar enel podi dues de les incombustibles d'aquest tipus de proves, Mesi Arcos (CM Sant Cugat) i Núria Hospital (CC dels Ibers Trail Running). Arcos es va quedar a només 51 segons de la primera classificada i Hospital va perdre un minut i mig. Totes dues corredores venien de córrer l'última cursa de la Copa del Món, a Gorbeia.

En la categoria masculina també hi va haver podi per als nostres corredors, ja que Pere Rullan (La Molina Club d'Esports), que era el principal favorit, va finalitzar en la segona posició. El primer lloc va ser per a Arnau Aranda (AE Matxacuca) i va completar la llista dels tres primers Jordi Bolet (UE Vic). El top 5 masculí el van completar un altre dels nostres participants, David Soler (CMR Olesa) i Sergi Beltran (EKKE Lleida). També va destacar la victòria de Jan Castillo (CE Moianès) i Martina Gonfaus (AE Mountain Runners del Berguedà) en juvenils, d'Uma Plans (CE Moianès Independent) en cadets i Juan Guitaras (Trail Moianès) en infantils.