El pilot sallentí Pau Alsina va quedar desè en la segona de les curses de la Talent Cup del FIM Júnior GP que es va disputar al circuit de Motorland, a Alcanyís. Alsina va caure en l'altre de les proves quan anava en el grup davanter. Abans, en els entrenaments, havia estat segon i quart, amb la qual cosa va sortir setè i vuitè en les curses.

Després de la prova, va explicar que "hem estat molt forts durant tot el cap de setmana. En el warm up estàvem marcant un bon temps, però he tingut un problema en el darrer revolt. En la primera cursa anava a davant i, quan he volgut prémer l'accelerador, he caigut. La segona ha estat molt positiva, però m'he quedat una mica enrere, he hagut de rodar amb el segon grup i per això he estat desè". Des de l'equip del bagenc es vol destacar que va fer temps competitius, la intel·ligència del pilot en trobar una referència i l'alt nivell mostrat.

En la general, Alsina és quinzè quan falta per disputar l'última prova de la temporada, la que s'ha de córrer al circuit Ricard Tormo de Xest. Ara mateix acumula 107 punts i està empatat amb el seu company d'equp Lorenz Luciano. Els 9 punts obtinguts a Estoril segueixen sent la seva millor fita fins ara.