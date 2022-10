Els dos primers equips del Volei Manresa van patir en l'última jornada i van ser derrotats de manera clara en els seus respectius partits. D'aquesta manera, els nois van caure derrotats a casa contra el Càrniques Sunyer Manacor per 1-3 (25-15, 13-25, 21-25 i 17-25), un conjunt jove i elèctric. El bon joc bagenc va fer que el primer set es quedés a casa, però els illencs van capgirar el partit a favor seu i el van resoldre en quatre mànigues.

Per la seva banda, el conjunt femení va perdre contra les favorites del seu grup de Primera Divisió Catalana, el Sant Just, que es va imposar per un clar 3-0 (25-16, 25-23 i 25-21). En la mateixa jornada, el Volei Sant Fruitós va caure per 0-3 contra el Sant Quirze Negre (11-25, 13-25 i 9-25). Les manresanes són terceres, amb una sol derrota, i les fruitosenques, últimes, amb quatre partits perduts.

Bona jornada de la base

La resta de conjunts manresans van portar millors notícies. Els dos equips femenins de l'UManresa es van endur dos triomfs. Les juvenils van vèncer per 3-0 el CV Santpedor i les cadets van patir més de compte per imposar-s'hi per 3-1. El juvenil masculí segueix una ratxa espectacular i va vèncer en el seu partit per 3-0.

Els equips infantils van mostrar resultats variats. El femení blanc va guanyar l'Igualada per 3-1 i el femení blau va caure per 3-1 a Santpedor. L'infantil masculí també va perdre per 1-3 davant del CN Terrassa. També van debutar els alevins femenins contra el CV Sant Esteve Sesrovires. El femení blanc va guanyar per 5-0 i l'aleví blau va caure per 0-5, però les seves integrants van demostrar les habilitats apreses.