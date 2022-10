El Barça haurà de decidir què vol ser de gran a partir d’actuacions com les d'aquest dijous. Si vol dur fins a les últimes conseqüències el joc de pressió que reclama el seu entrenador durant els noranta minuts, té on emmirallar-se. També sap que pot haver de pagar penyores. Aquest dijous, un Vila-real atropellat hauria pogut deparar algun problema en contres aïllades a la primera part. Com l’Inter una setmana enrere. Però no ha passat i els locals han resolt el partit en set minuts d’inspiració. També cal dir que disposar de Lewandowski ajuda molt i el polonès ha afegit dos gols més a la llista.

Tal com va dir en la prèvia, Xavi ha sacsejat l’equip. Ha canviat els dos extrems, ha retirat Busquets i també ha rellevat un central, Marcos Alonso per Eric Garcia, i el lateral esquerre, Jordi Alba per Balde. El Vila-real no ha viscut el seu millor dia després de la mort d’un dels homes que l’ha fet gran, el seu conseller delegat José Manuel Llaneza, al matí, i ha sortit a veure-les venir. Empesos per la força de De Jong, els blaugrana han pressionat a tot el camp, tot i que també és cert que han tingut sort en tallar a última hora les perilloses contres groguetes.

Per la via ràpida

De tota manera, el domini del Barça va ser total i Ansu Fati ha avisat de seguida. La resta d’arribades no van ser tan clares i, a més, Marcos i Koundé han passat dues contres visitants, la segona amb un xut de Danjuma fora. El partit es s'ha decantat amb dues genialitats i una arribada. La primera, de Pedri, amb una passada a l’espai. La penetració, d’Alba, a temps, com gairebé sempre en atac, el seu punt fort. I a l’àrea, la qualitat de Lewandowski, que s'ha girat, ha deixat passar dos defenses i ha afusellat Rulli.

Sense temps per pensar ha arribat el segon. Pedri roba una pilota i Gavi la trasllada a l’altre camp, agafat per Parejo. Bé Del Cerro Grande en la llei de l’avantatge. L’andalús la passa a Lewandowski qui veu com Alba li retira un defensa i, des de la frontal de l’àrea, engalta un xut creuat que supera l’estirada de Rulli. El Vila-real ha intentat reaccionar amb un cop de cap de Yeremi Pino a les mans de Ter Stegen, però aleshores ha arribat el tercer en una altra basculació. Ferran, millor a la dreta, entra a l’àrea i fa la passada de la mort. Ansu remata amb les dues cames, la pilota va al pal i el mateix número 10, amb el taló i sobre la línia, anota el tercer.

A la segona part, el ritme havia de baixar i ho ha fet. Tot i que Ansu hauria pogut marcar aviat en una acció en què ha anat lent. De mica en mica, De Jong ha pagat tants esforços i la circulació no era tan fluïda. Per sort, el Vila-real d’aquest dijous era un xaiet. En aquestes circumstàncies, el Barça s’ha de saber reactivar i d’aquí ve la plantilla. Sobre els 25 minuts hi ha hagut els canvis i han tornat les ocasions. Raphinha n'ha fallat una de clara a passada de Dembélé i Ferran i Pedri també han posat en perill la porteria rival. El resultat ha fet, fins i tot, que hi hagués indulgència cap als incorporats Busquets i Piqué. Morales, ja en el descompte, ha tingut la més clara dels visitants. Però definitivament, aquest dijous no era el seu dia.