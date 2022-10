Dos partits, dos triomfs sense pal.liatius i líder del grup 2n de la Segona Divisió Femenina. El FC Pirineus Starc Hotel va sotmetre amb una golejada el CFB Montcada (10 a 2) i va consolidar la primera posició que ja li va atorgar la victòria assolida al Municipal de la Balconada en la jornada inicial de la lliga contra les manresanes (0 a 8).

La pressió al terreny de joc de l'oponent que va plantejar el tècnic urgellenc Jordi Pujol va permetre a les locals provocar nombroses pèrdues de pilota al conjunt vallesà i minimitzar la generació de joc ofensiu de les visitants. Beatriz de Oleza, la davantera de referència del FC Pirineus Starc Hotel va donar avantatge al seu equip abans de consumir-se el primer minut de joc i la jugadora de banda esquerra Queralt Llompart va situar el 2 a 0 a l'electrònic (min 12). La vallesana Núria Martínez va retallar el desavantatge del CFB Montcada de seguida (min 21). Tot seguit, però, Queralt Llompart (min 24) i Nourel Houda (min 25) van sentenciar el duel (4 a 1) i, abans del descans, Anna Hernández, Abril López i Beatriz de Oleza van fonamentar la golejada.

Durant el segon període, Jordi Pujol va donar minuts a totes les futbolistes i va assajar i treballar nous conceptes tàctics, alhora que Beatriz de Oleza i Queralt Llompart arrodonien un hat-trick cadascuna.

No en va, el conjunt urgellenc s'ha reforçat aquest estiu amb jugadores de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i del Principat d'Andorra amb l'objectiu de certificar l'ascens a la Primera Divisió Femenina. El club que es va concebre durant el confinament domiciliari provocat per la primera onada de la pandèmia aplega, en l'actualitat, una vuitantena de futbolistes i, a més del primer equip, ja té en competició un conjunt infantil i una formació alevina.

Els altres dos equips de l'àmbit informatiu de Regió7 que van vèncer aquest darrer cap de setmana van ser el FC Pirinaica i el FC Montmajor. L'equip berguedà entrenat per Marc Canturri va golejar el CE Moià (6 a 0) al seu feu. Dos gols de Martina Vilà (minuts 26 i 43) van encarrilar el triomf de les amfitriones durant el primer període. A la represa, Martina Vilà va signar un pòquer (minuts 75 i 86). Per la seva banda, el FC Pirinaica es va imposar al terreny de joc de la UE Calaf (1 a 5). Els tres gols materialitzats per Luminita Iacov van ser decisius per a la victòria de les vermelles.

A més, el CE Navàs va cedir al Municipal de la Devesa contra el segon classificat, l'Olímpic de Can Fatjó (1 a 3) i el CF Capellades va caure per idèntic marcador arran de la visita de la UD Can Trias. Per últim, la UE la Balconada no es va poder presentar al camp de l'ENFAF Andorra B per manca de jugadores degut a les seves obligacions laborals. El club manresà va intentar pactar un canvi de data amb l'entitat andorrana, però les seves gestions no van fructificar. Des de l'entitat, es dona el partit per perdut, a l'espera de la decisió del Comitè de Competició. Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va perdre al feu del CF Voltregà (2 a 1).

Només l'Òdena puntua a Primera

La cinquena jornada no va ser reeixida per als cinc equips de casa nostra que militen a la Primera Divisió Femenina. Només el Club Esportiu Òdena, al grup 1r, va sumar un punt en empatar al terreny de joc de la Fundació CE Júpiter (1 a 1). Les grisgrana van adquirir avantatge a l'electrònic mitjançant un gol de Paula Sanchís (min 31) que l'anoienca Èlia Compte va replicar deu minuts després. El CE Òdena ha puntuat en les tres ùltimes jornades i ès 12è amb 5 punts. Per la seva banda, el CF Martorell va encaixar la tercera derrota en els darrers quatre partits en caure al Municipal Torrent de Llops contra la Fundació AE Prat (1 a 2). Les blanc-i-vermelles són tretzenes (4 punts).

Al grup 2n, només el CE Berga va competir per puntuar. Les jugadores de Marc Serra van cedir contra el CD Fontsanta-Fatjó (3 a 4) com a conseqüència d'un gol materialitzat per la visitant María del Castillo García en el darrer alè. Ona Rodríguez (minuts 40 i 80) i Ariadna Macarró (min 70) van marcar els gols de les berguedanes en un partit vibrant. L''EF Mataró va infligir una golejada a domicili al CF Solsona (0 a 5) i el Club Gimnàstic de Manresa va corroborar la crisi que l'ha immergit a la zona de descens en el matx que va enfrontar les escapulades i l'ENFAF Andorra (1 a 3).

La fitxa tècnica

FC Pirineus Starc Hotel (Sistema de joc: 3-4-2-1). Luna Marcet; Belén Rivera, Laura Romo, Paula Cornes; Abril López, Nourel Houda, Clàudia Buchaca, Queralt Llompart; Estela Victória Corral, Anna Hernández; i Beatriz de Oleza. També van jugar Paula Farràs, Sandra, Anna Ribera, Noah Casas i Vania Isabel Magalhaes.

CFB Montcada. Judith Utrera, Andrea Alcalá, Jennifer Ginel, Marta Parra, Núria Martínez, Brenda Rodríguez, Nereida Samaniego, Ainhoa, Lidia López, Marta López i María Daniela Rojas. També van jugar Sandra Muñoz, Judit Medina, Francina Murillo i Daria Soler.

Àrbitre. Bejja Jalal (Delegació de Lleida). Va amonestar la local Clàudia Buchaca (min 38) i les visitants Nereida Samaniego (min 70) i Judit Medina (min 77).

Gols. 1-0 Beatriz de Oleza min 1, 2-0 Queralt Llompart min 12, 2-1 Núria Martínez min 21, 3-1 Queralt Llompart min 24, 4-1 Nourel Houda min 25, 5-1 Anna Hernández min 29, 6-1Abril López min 38, 7-1Beatriz de Oleza min 43, 8-1 Queralt Llompart min 55, 8-2 María Daniela Rojas 58, 9-2 Beatriz de Oleza min 64 i 10-2 Nourel Houda min 78.