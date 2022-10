El Baxi recupera Olumuyiwa per visitar la difícil pista de l'UCAM Múrcia

Sense el nou fitxatge, però amb la recuperació del pivot lesionat. Amb aquesta expedició, i a l'expectativa per veure quina cara oferirà l'equip, ha viatjat el Baxi Manresa a Múrcia on aquest dissabte, a partir de les 18 hores (Movistar Deportes i Ràdio Manresa) s'enfrontarà a un UCAM potent, però que a casa ha perdut els dos partits que hi ha disputat. El club bagenc ha informat aquest divendres que recupera per al partit el pivot Babatunde Olumuyiwa, que s'ha perdut l'últim més per una fasciïtis plantar. De tota manera, caldrà donar-li uns partits de readaptació i esperar que aporti tangibles a un joc interior per al qual no han arribat reforços aquesta setmana i que segueix coix.

Precisament per aquest motiu, aquest divendres ha semblat que Pedro Martínez assumia un discurs de bioritmes baixos, exterioritzant els problemes que ara mateix hi ha per ser competitius, però pensant que cal "estar units i treballar fort".

Respecte d'Olumuyiwa, el tècnic va admetre que "té una lesió amb la qual cal anar amb cura per evitar les recaigudes, de les quals n'ha tingut bastantes. Anem amb el fre de mà per no forçar-lo i perquè vagi agafant sensacions i es posi en forma". La del jugador amb origen a Sierra Leone és la millor notícia, però la pitjor és que no ha arribat recanvi per a Justin Hamilton, que va deixar oficialment el Baxi dissabte passat. Martínez ha admès que "esperava comptar amb el nou jugador, però no serà fàcil. Hem obert opcions i volem un bon jugador, gairebé és igual la posició. De moment, no hem vist cap possibilitat que ens fes la sensació que podia ser bona".

En aquest sentit, ha afirmat que gairebé li és igual disposar d'un quatre o d'un cinc. "El tema de les posicions ja no és tan clar. Volem un bon jugador, que ens aporti coses i ens ajudi a millorar. Val més fitxar un bon jugador, ni que no sigui exactament en la posició de Hamilton, i ens agradaria haver-lo tingut a principi de setmana perquè, quan arribi, necessitarà un procés mínim per acoblar-se".

Saber on s'està

Arribats a aquest punt no ha dubtat a indicar que, davant de la visita a Múrcia de dissabte "el rival tant ens fa. Estem en un moment complicat per tot plegat. Ara mateix ens està costant competir i guanyar encara més. Cal jugar amb el millor dels ànims, per superar adversitats i saber que hi haurà moments difícils. Haurem d'intentar que el que entrenem durant la setmana es vegi, fer coses que ens hem marcat com a prioritàries i que el resultat quedi en un segon pla".

Preguntat sobre si la temporada pot recordar la 2019-20, en què l'equip va començar amb dues victòries en deu partits a la lliga, sacsejat per lesions i problemes administratius com el del passaport de Jordan Davis, l'entrenador ha afirmat que "no soc de mirar enrere. Cada temporada és una història". Això sí, "està clar que tenim problemes i estem davant d'un any que se'ns està complicant. Davant això, cal estar units, treballar dur, creure en allò que fem i també fitxar. L'esport d'elit és molt exigent i fa la temporada fa la cara que serà complicada i patirem. Primer, cal assumir-ho i després, afrontar-ho".

Martínez també ha parlat de Jerrick Harding, una de les poques bones notícies, ja que ara mateix és el màxim anotador de l'ACB. El màxim responsable a la pista ha dit d'ell que "té una bona dinàmica d'entrenament, però tant de bo no fos el màxim anotador. Seria molt millor per a l'equip i per a ell. Està assumint tirs per responsabilitat, però haurà de fer d'altres coses. Ell també ho veu i n'és conscient. Si volem ser un bon equip, tot ha d'estar més repartit".