El Complex Esportiu Vell Congost serà l'escenari, aquest diumenge, de l'Obert Internacional d'Esgrima Manresa 2022, una prova de sabre sènior, tant en categoria masculina, com en femenina, que acollirà uns 150 tiradors de set països diferents.

La competició forma part del calendari espanyol i del circuit europeu, motiu pel qual hi haurà tiradors procedents de l'estat espanyol, Argentina, Austràlia, República Txeca, Itàlia, Eslovènia i Hongria. En la delegació espanyola hi ha 38 catalans i el club local, el Club d'Esgrima Sabre Hongarès de Manresa, estarà representant per cinc esportistes, tres homes i dues dones.

El torneig masculí arrencarà a les nou del matí i el femení, a dos quarts de dotze. El Sabre Hongarès, l'entitat organitzadora, està dirigida per Daniel Bello, practicant, àrbitre i instructor amb un quart de segle d'experiència. L'entitat compta amb 25 esportistes i federats que practiquen al gimnàs de l'escola manresana Bages. En la presentació també hi van ser el president de la federació catalana, Miquel Ojeda, i el regidor Toni Massegú.