El Baxi Manresa ha sorprès aquest diumenge amb l'anunci de la contractació del veterà ala de 33 anys Adam Waczynski. Caldrà veure si aquesta arribada és independent de la d'un pivot per rellevar Justin Hamilton o, tal com va dir divendres a la roda de premsa el tècnic, Pedro Martínez, l'equip volia un bon jugador independentment de la posició.

Waczynski té una àmplia experiència a la lliga després d'haver actuat amb l'Obradoiro, l'Unicaja o el Casademont Saragossa fins la temporada passada. Ha jugat 260 partits a l'ACB i en el curs passat va fer 9,7 punts, 2.3 rebots i 1,1 assistències per partit. És un especialista en el tir exterior, sobretot de tres punts. El contracte és per un mes.

El Baxi ara mateix té una gran quantitat d'exteriors. En la posició de Waczynski, de tres, hi ha Valtonen, Vaulet, que ara actua més de quatre, Jou, que està lesionat i Musa Sagnia, una gran aparició d'aquest principi d'any. D'escortes es disposa de Harding, Bortolani i Brancou Badio. En l'últim partit, dissabte a Múrcia, no va jugar Dani García, del qual encara no se sap el temps de recuperació del seu trencament fibril·lar, i potser per aquí hi ha aquesta necessitat de fitxar un jugador de perímetre.

El Baxi torna a jugar dimarts en partit de Champions a la pista del Benfica (18.30 hores). Aquest diumenge a la tarda, Waczysnki encara no apareixia inscrit a la web de la competició europea, per a la qual el Baxi sol tenir justos els cinc jugadors de formació que requereix la FIBA.