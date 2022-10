El Barça goleja l'Athletic amb un gran Dembelé (4-0)

El Barça ha sumat els sis punts en joc en la setmana de dues jornades posterior al desencís del Bernabeu. Amb més solvència de la que es podria presumir, l’equip de Xavi va golejar l’Athletic anit al Camp Nou per 4-0 i ara té el calendari net per pensar només en la decisiva jornada de Champions d’aquest dimecres, que definirà si els blaugrana queden definitivament eliminats o encara mantenen un bri d’esperança.

Xavi havia anunciat canvis tot i el bon rendiment que va donar l’equip ple de cares poc habituals en l’onze titular que va vèncer dijous el Vila-real i la seva promesa es va concretar recuperant Busquets al mig centre però mantenint Frenkie De Jong en l’11, en una posició més de doble pivot que d’interior, ajudant en la construcció. Dembélé va tornar a l’extrem dret i Pedri va maniobrar com un fals extrem esquerre, al més pur estil Iniesta.

Tot i alguns intents de pressió a la sortida de la pilota del Barça, l’Athletic no ha generat perill i no ha disparat a la porteria de Ter Stegen fins al tercer minut del descompte, amb un xut tou i intranscendent de Berenguer. Els blaugrana, en canvi, amb un Dembelé especialment inspirat, han deixat el partit vist per sentència en deu minuts elèctrics.

El davanter francès ha arrencat per la dreta, ha fet un regat i ha xutat amb rosca, al minut 12, però Unai Simon ha fet una bona aturada. El seu refús el va caçar Lewandowski, que ha tornat la pilota al centre de l’àrea i Dembelé ha marcat de cap fent-la picar a terra. Sis minuts després, una paret entre l’extrem i Sergi Roberto ha deixatel català sol dins l’àrea i el 20 del Barça ha xutat superant el porter basc tot i que Yerai ha arribat a tocar l’esfèrica.

El festival ofensiu de la primera part la culminat el golejador del Barça. Dembélé ha arrencat de nou en direcció a l’àrea, ha sortit la pilota a Lewandowski i el polonès s'ha regirat per superar l’oposició de De Marcos i marcar el seu 12è gol en el present campionat. L’única nota negativa va ser l’obligada substitució de Gavi, que ha rebut un cop a l’abductor en una violenta topada amb Dani García que l’àrbitre, que era al davant, ni tant sols ha sancionat amb falta.

En el segon temps, el Barça ha baixat una marxa conscient que dimecres ve el Bayern. Xavi ha donat descans a Pedri, Koundé i Lewandowski i ha fet debutar en Lliga Pablo Torre. En el capítol ofensiu, després d’un pal de Pedri i una rosca d’Ansu que es va escapar per poc, Dembélé ha culminat l’espectacle assistint Ferran Torres en el 4-0. La lesió de Sergi Roberto a l’espatlla i una doble ocasió de l’Athletic després d’una pifia de Ter Stegen han estrat els únics fets remarcables en el tram final.