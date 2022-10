Les dues futbolistes de la Catalunya central que són a l’Índia disputant el Mundial sub-17, la berguedana Judit Pujols i la martorellenca Laia Martret, continuen fent història. La selecció espanyola va remuntar ahir el partit de quarts de final que la va enfrontar al Japó (2-1) i es va classificar per a unes semifinals en les quals, dimecres (16.30 h, Gol), s’enfrontaran a Alemanya. L’altra plaça de la final se la disputaran, el mateix dia, Nigèria i Colòmbia (13 h).

Es preveia un duel igualat entre Espanya, vigent campiona, i el Japó, que va superar la primera fase amb tres victòries i sense encaixar cap gol. Quan l’enfrontament s’esllanguia i semblava que el somni espanyol moriria en els quarts, va emergir la figura de la jugadora madrilenya Vicky López, que, com Pujols i Martret, té fitxa del filial del Barça, per marcar dos gols en els últims minuts i classificar el conjunt de Kenio Gonzalo per a les semifinals.

Ambdós equips van arrencar el partit sense ocasions clares. Amb Judit Pujols en l’onze titular com a lateral esquerre, la millor oportunitat per a les espanyoles va arribar al minut 36 quan Carla Camacho va intentar fer un driblatge a la portera Iwasaki, que la va fer caure dins l’àrea. L’atacant del Reial Madrid es va encarregar ella mateixa de xutar el penal, però va enviar la pilota per sobre el travesser. Espanya tenia el domini de la situació i el Japó feia poc més que defensar-se.

No obstant això, entrada la segona meitat, les asiàtiques van donar un cop d’efecte amb el gol de Momoko Tanikawa que va fer moure el marcador. La jugadora japonesa va xutar des de molts metres fora l’àrea i va superar per alt Sofia Fuente, que no va poder evitar que l’esfèrica entrés tot i l’estirada que va realitzar.

El gol va esperonar les jugadores de la selecció espanyola, i Vicky López va estar a punt d’empatar molt poc després quan, en una badada de la defensa nipona, va enviar la pilota a la fusta. Espanya buscava el gol, però no arribava, i en el minut 84 Gonzlo va fer un triple canvi, donant entrada a Miranda, Alguacil i Martret.

I va ser aleshores quan Vicky López, un dels grans talents joves del futbol mundial, va capgirar el partit. En el minut 87 va xutar sense que la portera japonesa, impecable gairebé tota la nit, pogués retenir la pilota. Amb l’empat al sarró i la tranquil·litat que, almenys, hi hauria tanda de penals, Espanya va continuar a la recerca del gol. En descompte, Martret va avançar per l’esquerra i va donar una passada a López al centre de l’àrea. La blaugrana va fer dos driblatges i va xutar sense oposició al fons de la porteria, certificant el pas a les semifinals, on es trobarà Alemanya, que ve de vèncer el Brasil per 2-0. En els altres quarts: Colòmbia-Tanzània, 3-0; Nigèria-Estats Units, 1-1 (4-3 als penals).