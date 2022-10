El tècnic barcelonista Xavi Hernández va lloar ahir la trajectòria d’Ernesto Valverde al capdavant del club català i el va definir com «un exemple, una persona extraordinària» que a Barcelona va fer «una feina excel·lent». Així ho va comentar en la vigília de la visita de l’Athletic de Valverde al Camp Nou per al partit d’avui a les 21 h. L’egarenc només té les baixes de Memphis, Christensen i Araujo.

Preguntat sobre si veu en la dupla Gavi-Pedri similituds amb la que ell va formar amb Iniesta, Xavi va dir que «s’assemblen» al que «jugàvem» però que no cal comparar res. «Tenen un futur i un present extraordinari, són garantia d’èxit», va afegir.

Xavi preveu contra l’Athletic un partit «molt difícil», ja que el basc «és un equip molt intens, molt agressiu en la recuperació i en la pressió. Valverde és un entrenador ofensiu i ens pressionaran».

Tot i el 3-0 contra el Vila-real, Xavi va avançar que no repetirà l’11 inicial. «Faré canvis, perquè entenc que hi ha fatiga i cansament. En alguns casos, m’agradaria donar continuïtat, però cal prioritzar que l’equip estigui al cent per cent», va dir.