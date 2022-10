El Cadí la Seu no va saber resoldre un altre final de partit igualat i va caure derrotat a la pista del Barça Santfeliuenc (47-42) després d’un duel de molt baixa anotació en general. Les jugadores de Jordi Acero van dominar a la primera part, tot i que amb diferències no definitives, però no van escapar-se prou i la base exinternacional Anna Cruz va reactivar les blaugrana i, a més, va anotar un triple decisiu.

En els primers vint minuts, sense fer res de l’altre món el Cadí guanyava i s’escapava al final amb cinc punts seguits de Strautmane, amb triple inclòs. Però el Barça no es va rendir. Va arribar amb desavantatge a 2.35 per al final (40-42). Les urgellenques no van anotar més i el triple d’Anna Cruz a 27 segons (45-42) i una falta posterior van ser decisius.