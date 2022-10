El CB Martorell continua tenint dificultats per sumar victòries en aquesta temporada i va caure derrotat a casa contra l’UE Mataró per un concloent 81-103. El primer període va ser clau per explicar l’escapada maresmenca, ja que els dotze punts de diferència que els visitants van aconseguir en aquesta part de l’enfrontament ja no van poder ser eixugats. Els visitants van repartir molt els punts i fins a cinc jugadors van anotar 10 punts o més. Per la seva banda, en el Martorell tot es basava en l’encert d’Albert Valle, que va fer un partidàs i va anotar 27 punts, però va estar massa sol per intentar revertir la situació.