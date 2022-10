El Fruitosenc va assaltar el camp del Navarcles i va acabar golejant (0-5) en el derbi entre municipis veïns. Davant d’un camp de futbol ple d’aficionats d’ambdós equips, els santfruitosencs no van donar opció a un Navarcles que va lluitar malgrat que només tenia dos canvis.

Els visitants van començar el partit millor que els seus rivals i, en dues jugades consecutives als minuts onze i dotze de partit, Jofre Ribera primer, i Nasi Sala després, posaven els verd-i-blancs davant. Després d’una primera meitat molt intensa, amb el dos a zero es va arribar al descans.

A la segona meitat, Izan Checa va poder sentenciar el partit al minut 65, i aleshores el Fruitosenc va poder fer dos gols més per arrodonir la golejada, obra de Marc Gustems (minut 75) i el mateix Checa (minut 82), mentre que els locals no van poder fer el gol de l’honor. Els de Sant Fruitós, això sí, van acabar amb un home menys per l’expulsió d’Èric Planas als instants finals per una vermella directa.

Amb aquesta victòria, el Fruitosenc es col·loca vuitè amb nou punts, mentre que el Navarcles cau a la tretzena plaça.