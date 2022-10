El Girona estava obligat a guanyar ahir l’Osasuna per eliminar les males sensacions de les darreres jornades, però val més un empat que res (2 punts sumats dels darrers 18 jugats). Els de Míchel van poder reaccionar al gol de Kike Barja a la primera part quan David López va establir la igualtat al marcador abans del descans (1-1) per donar un punt que permet als gironins sortir provisionalment del descens. Això sí, estan pendents del partit de demà del Getafe. I continuen sense deixar la porteria a zero des que va començar la temporada. Malgrat que ahir hi va haver un canvi significatiu a l’equip amb el debut de Gazzaniga a la porteria.