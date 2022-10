El CF Igualada va estar a punt d’aconseguir la primera victòria a la lliga al feu del FC Sant Cugat, però un gol de Ruy Gama (min 92) va abocar els blaus a signar el quart empat seguit (1 a 1). Els anoiencs van tenir tres ocasions durant el primer període. Pedro J. Calvo no va poder concretar la primera (min 25), però set minuts després va materialitzar la segona (min 32). Thommy Bejarano no va poder ampliar l’avantatge (min 37) i, després d’un segon acte presidit per l’equilibri, Ruy Gama va empatar.