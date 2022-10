Un Grup Via CB Artés molt dominant va resoldre la seva visita a Mollerussa amb victòria per 52-74. Des de l’inici de l’enfrontament, els del Bages van anotar amb facilitat i, tot i no estar molt agresius en defensa, van tancar el període amb 8 punts d’avantatge. Durant el segon quart, els visitants van endurir la defensa i van mantenir el nivell d’encert ofensiu, fet que els va permetre marxar al descans 27-47. Els artesencs van seguir complicant molt l’anotació dels locals, i van aprofitar l’ocasió per a fer rotacions, destacant el debut d’Aleix Artigas i Manel Sama.