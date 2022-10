El Tenea - CB Esparreguera no va poder fer front, fora de casa, a un CB Es Castell que es va valer de l’encert exterior per doblegar els visitants (71-56). El partit va començar amb bons atacs visitants que aconseguien els llançaments que desitjaven, però amb una falta d’encert que va fer que només anotessin 8 punts. En defensa, tot i que els locals no podien jugar fàcil, sí que van trobar l’encert i van poder marxar de 10 en acabar el primer quart (18-8). El segon període va seguir amb una tònica semblant, tot i que errades individuals en defensa en el joc sense pilota van fer que l’Es Castell marxés amb 12 punts d’avantatge al descans. El partit es va reprendre amb un parcial local important que els esparreguerins van poder suportar, però que els va impossibilitar entrar de nou al partit i van acabar cedint 71-56.