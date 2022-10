El CB Igualada va aconseguir la tercera victòria del curs, a casa, davant del Gràfiques Vilanova l’Hospitalet per 66-57. Les anoienques van començar el partit amb algunes dificultats en defensa. Tot i el petit sotrac, les locals es van refer i van millorar la seva defensa interior, fet que va deixar sense resposta a les visitants, i va permetre que l’Igualada tanqués el segon període amb 4 punts de marge. El tercer quart va estar molt igualat, sobretot en la intensitat defensiva demostrada per ambdós equips. En l’últim quart, les locals es van escapar de 10 punts i van aconseguir mantenir a ratlla les envestides visitants per segellar un nou triomf.