El Manresa CBF U18 va derrotar amb claredat un L’Hospitalet a qui ja havia vençut en el debut. El 51-66 final no reflecteix ben bé la clara superioritat d’un conjunt manresà que va arrencar anotant de tres i amb un 2-12 de parcial inicial. Després d’uns minuts de no encistellar, però bé en defensa, les bagenques van anar al vestidor amb una defensa clara, després d’uns bons instants finals de període. A la represa, les riberenques van fer una zona que semblava que podria complicar les coses, però la pressió no era gaire dura i va poder ser trencada amb facilitat, contraatacs i bàsquets fàcils. En el tram final, l’equip local va maquillar el marcador per una certa relaxació del Manresa, la qual cosa va derivar en un resultat final massa curt.