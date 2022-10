La primera victòria del Girona a la lliga (71-79 a Sevilla) va provocar ahir un empat de tres equips en el penúltim lloc de la classificació, entre andalusos, gironins i Baxi Manresa, que deixa els bagencs en zona de descens, només davant d’un Saragossa que encara no ha vençut. Els gironins es van basar en els 18 punts de Fjellerup i en els 13 i 8 rebots de Taylor per vèncer a San Pablo.

L’altre titular de la jornada és que ja no hi ha invictes. El Barça, el nou líder, va vèncer el Lenovo Tenerife per 67-65 en un duel molt igualat i un gran Laprovittola, autor de 25 punts i quatre triples. A la tarda, el Reial Madrid va caure a la pista del Cazoo Bakonia de Joan Peñarroya (88-82), amb 24 punts de Hommes. Aquests resultats han provocat un quàdruple empat en la primera posició, amb els dos canaris, que s’enfronten dissabte a Las Palmas, i els dos favorits eterns al títol.