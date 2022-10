Després de signar dues valuoses victòries i un empat en les tres darreres jornades, el Sala 5 Martorell va encaixar a la pista del Full Energía Saragossa la segona derrota a la lliga (6 a 3). El duel va ser vibrant. Èric Panés va avançar els del Baix Llobregat a l’electrònic quan encara no s’havien consumit 120 segons. Tot i això, els amfitrions van mantenir la seva aposta per un futbol sala dinàmic i ofensiu i Minuesa, Pasamón, Nano i Fran Tabuenca van obligar Imad Ruiz a palesar la seva qualitat. Tot seguit, els àrbitres van assenyalar un penal comès sobre Ferran Ruiz Ferru que Oussama (min 10) va transformar (0 a 2). Un minut després, Iván Romero va aprofitar un córner servit per Shunta per minimitzar el desavantatge local i un servei de falta va propiciar el golàs d’Óscar Chaparro (min 15). L’equilibri en el marcador (2 a 2) es va mantenir quasi fins a l’equador de la represa. Aleshores, Zucho (min 29) va batre Imad Ruiz (3 a 2). Minuesa va ampliar l’avantatge dels amfitrions (min 33). L’opció tàctica de jugar amb porter jugador del tècnic martorellenc Víctor González no va fructificar i va facilitar al Full Energía Saragossa sentenciar el duel (6 a 3). Tot i la derrota, el Sala 5 Martorell és cinquè a la classificació (10 punts).