Els judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès es van endur tres medalles d'or i set de bronze en la Copa Catalana júnior que es va disputar a les Llars Mundet de Barcelona.

Els ors van ser per a Ahmed Mssahal i Íngrid Domínguez, del Judo Moià, en menys de 66 i de 57 quilos, respectivament, i per a Guillem Lozano, de l'Esport7, en menys de 100 quilos.

Pel que fa a les medalles de bronze, l'Esport7 en va aconseguir quatre. Van ser per a Helga Barris (-52 kg.), Luca de Palma (-63 kg.), Jan Perau (-60 kg.) i Cai Castany (-90 kg.). Una va ser per al Judo Moià, en concret per a Marc Escribà (-60 kg.) i les altres dues van recaure en el Judo Ripoll, al coll de Júlia Beltran (-48 kg.) i Nerea Espinosa (-57 kg.)

En la competició també van destacar els cinquens llocs d'Adrià Marín i Martín Stoykov (Judo Moià) i d'Ariadna Álvarez, Àlex Llamas i Arnau Domínguez (Esport7). També hi van participar Jordi Benito, Jordi Álvarez, Iñaki Garcia, Izan Moreno, Adrià Jorba i Aleix Bell.