El CN Manresa no va poder evitar tornar a la Tercera Divisió de la Copa Catalana de natació, després d'haver estat vuitè en la competició de Segona que es va fer a la piscina de la Nova Escullera de Barcelona. Tot i la bona predisposició dels nedadors de Pablo Racero, no es van poder sumar els punts suficients en una competició que va guanyar el CN Lleida, per davant del CN L'Hospitalet i el CN Banyoles. Abans que els manresans també van quedar el CN Caldes, el CN Tarraco, el CN Sant Feliu i el CN Granollers.

Els nedadors del CN Manresa van dur a terme les següents actuacions. La xifra que hi ha darrere del nom és l'any de naixament. El millor resultat va ser el tercer lloc d'Ignasi Bernaus en els 200 braça masculins. Resultats: Fem., 4 X 100m Lliure 7. C.N. Manresa 1 C.N. Manresa 4:11.91 Masc., 4 X 100m Lliure 7. C.N. Manresa 1 C.N. Manresa 3:38.97 Fem., 400m Estils 12. Salvans Fernández, A.05 C.N. Manresa 5:35.25 13. Sánchez Vallespí, M. 07 C.N. Manresa 5:38.66 Masc., 400m Estils 5. Bernaus Blanes, Ignasi00 C.N. Manresa 4:45.02 16. Salvans Fernández, P.08 C.N. Manresa 5:14.81 Fem., 200m Lliure 14. Vidal Moreno, Nídia 08 C.N. Manresa 2:23.29 15. Gonzalez Velasco, Berta 04 C.N. Manresa 2:26.89 Masc., 200m Lliure 5. Lázaro Ortega, Guillem 00 C.N. Manresa 1:55.76 16. Riera Flores, Pol 06 C.N. Manresa 2:15.37 Fem., 100m Papallona 11. Gomariz González, M. 70 C.N. Manresa 1:11.12 15. Sánchez Vallespí, Maria 07 C.N. Manresa 1:14.20 Masc., 100m Papallona 8. De Arco Nieto, Eric 04 C.N. Manresa 1:01.66 Fem., 100m Braça 12. Roger Jové, Queralt 05 C.N. Manresa 1:21.86 14. Vidal Moreno, Nídia 08 C.N. Manresa 1:22.94 Masc., 100m Braça 13. Fernández Blanco, David 97 C.N. Manresa 1:13.21 16. Font Arpa, Bru 07 C.N. Manresa 1:28.19 Fem., 200m Esquena 6. Sánchez Aymerich, Julia 07 C.N. Manresa 2:27.36 5 14. Salvans Fernández, Anna 05 C.N. Manresa 2:42.16 Masc., 200m Esquena 10. Gálvez Estupinya, Biel 07 C.N. Manresa 2:19.14 16. Font Arpa, Bru 07 C.N. Manresa 2:56.03 Fem., 50m Lliure 6. Sánchez Aymerich, Ivette 05 C.N. Manresa 28.94 Masc., 50m Lliure 5. Lázaro Ortega, Guillem 00 C.N. Manresa 25.18 Fem., 4 X 200m Lliure 6. C.N. Manresa 1 C.N. Manresa 9:07.43 Masc., 4 X 200m Lliure 8. C.N. Manresa 1 C.N. Manresa 8:07.65 Fem., 200m Braça 11. Roger Jové, Queralt 05 C.N. Manresa 2:54.89 4 13. Vidal Moreno, Nídia 08 C.N. Manresa 2:57.04 Masc., 200m Braça 3. Bernaus Blanes, Ignasi 00 C.N. Manresa 2:23.14 14. Salvans Fernández, Pol 08 C.N. Manresa 2:46.82 Fem., 100m Esquena 7. Sánchez Aymerich, Julia 07 C.N. Manresa 1:09.38 15. Salvans Fernández, Anna 05 C.N. Manresa 1:14.66 Masc., 100m Esquena 9. De Arco Nieto, Eric 04 C.N. Manresa 1:03.44 11. Gálvez Estupinya, Biel 07 C.N. Manresa 1:06.03 Fem., 200m Papallona 13. Gomariz González, M. 70 C.N. Manresa 2:43.48 15. Sánchez Aymerich, Julia 07 C.N. Manresa 2:47.85 Masc., 200m Papallona 2. Lázaro Ortega, Guillem 00 C.N. Manresa 2:05.25 14. Salvans Fernández, Pol 08 C.N. Manresa 2:34.06 Fem., 100m Lliure 14. Sánchez Aymerich, Ivette 05 C.N. Manresa 1:03.63 16. Roger Jové, Meritxell 09 C.N. Manresa 1:13.96 Masc., 100m Lliure 13. Fernández Blanco, David 97 C.N. Manresa 59.92 15. Font Arpa, Bru 07 C.N. Manresa 1:08.61 Fem., 100m Estils 10. Sánchez Vallespí, Maria 07 C.N. Manresa 1:13.70 16. Gomariz González, M. 70 C.N. Manresa 1:16.09 Masc., 100m Estils 8. De Arco Nieto, Eric 04 C.N. Manresa 1:04.71 14. Riera Flores, Pol 06 C.N. Manresa 1:07.64 Fem., 400m Lliure 13. Roger Jové, Queralt 05 C.N. Manresa 4:52.54 5 16. Roger Jové, Meritxell 09 C.N. Manresa 5:28.23 Masc., 400m Lliure 12. Bernaus Blanes, Ignasi 00 C.N. Manresa 4:21.70 14. Gálvez Estupinya, Biel 07 C.N. Manresa 4:26.20 Mixta, 4 X 100m Estils 4. C.N. Manresa 1 C.N. Manresa 4:10.35