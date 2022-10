El Dracs Manresa va obtenir la victòria en la categoria sub-12 de la segona edició del torneig Josep Tragant de beisbol, que es va dur a terme a les instal·lacions del club manresà. Va aplegar 125 jugadors d'onze equips en les dues categories referides i també en minibeisbol, no competitiu. Entre els combinats convidats n'hi havia un de la Catalunya Nord, el Phenix Perpinyà.

En la categoria sub-12, els Dracs van derrotar per 9-10 el conjunt rossellonenc en les semifinals i l'Hèrcules es va imposar per 23-22 el Tarragona. En la final, els bagencs es van imposar per un exigu 7-6 i el Perpinyà va ser tercer en vèncer per 7-10 en la consolació. En la categoria sub-16 es va disputar un triangular en què els Dracs van perdre per 14-9 contra el Vic i per 7-8 davant de l'Hèrcules. L'equip riberenc es va proclamar campió en derrotar els osonencs per 9-7. En la categoria de minibeisbol hi van ser els equips de l'Escola Ítaca, el Beisbol Vallès, l'Escola Pompeu Fabra i el conjunt amfitrió dels Dracs.

En l'acte inaugural, a part de l'alcalde, Marc Aloy, que va dur a terme la sacada d'honor, també hi havia la vídua de Josep Tragant, Gemma Mestres de la Torre, i la seva filla Elsa, a part del president de la Federació Catalana de Beisbol, Òscar Milla i del president del Club Beisbol Dracs Manresa, Ferran Tomen.