El pavelló de les Comes d’Igualada acollirà, entre el 16 i el 18 de desembre, una de les cinc rondes classificatòries que configuren la primera fase de la World Skate Europe Cup. L’Igualada HC, l’US Coutras (França) i el RESG Walsum (Alemanya) disputaran una lligueta per determinar el millor equip del grup C, formació que es classificarà per a la fase final conjuntament amb els campions dels triangulars jugats a Remscheid (Alemanya), Bassano (Itàlia), Ploufragran (França) i Noisy-le-Grand (França), així com el millor segon.